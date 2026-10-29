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В Киеве из-за ракетной атаки погиб человек

23:55 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Киеве из-за ракетной атаки погиб человек Фото: ракетная атака на Киев 29 октября унесла жизни человека (Getty Images)
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В результате ракетной атаки на Киев вечером 29 октября погиб человек. В Днепровском районе обломки ракеты горели во дворе жилого комплекса, еще в одном здании взрывной волной выбило окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Киева Виталия Кличко.

О погибшем сообщили в КМВА. Где именно погиб человек, пока не уточняется.

В Днепровском районе обломки ракеты упали во двор одного из жилых комплексов и загорелись.

По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме. На местах работают экстренные службы.

Атака началась около 22:50: Россия ударила по Киеву баллистикой, в городе раздались взрывы. В тот же день президент Владимир Зеленский со ссылкой на разведку предупреждал, что Россия готовит новые баллистические удары и отмечал, что Украине нужны средства, чтобы их сбивать.

Защищаться от баллистики все сложнее: по словам Зеленского, США сейчас поставляют всего 12 ракет в Patriot в месяц. Удары по Киеву продолжаются почти каждую ночь. Вечером 26 октября баллистика попала в кампус университета в Деснянском районе, погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.

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