В Киеве из-за ракетного обстрела есть пострадавшие: нескольких медики госпитализировали

Суббота 25 октября 2025 05:20
UA EN RU
В Киеве из-за ракетного обстрела есть пострадавшие: нескольких медики госпитализировали Иллюстративное фото: по меньшей мере двух пострадавших медики госпитализировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 25 октября россияне атаковали Киев ракетами. В результате обстрела есть пострадавшие, и их количество постепенно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.

По словам мэра столицы, после обстрела в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы были вызовы медиков.

По состоянию на 04:37 он проинформировал, что в Днепровском районе пострадал человек. После этого количество пострадавших стало расти, сначала до четырех, а затем до шести. Известно, что минимум двоих из них медики госпитализировали.

Обновлено в 05:27

"Сейчас 8 пострадавших в столице. Трех из них госпитализировали в медучреждения города", - сообщил Кличко.

Обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 25 октября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. После этого в столице прозвучала серия очень громких взрывов.

Сейчас в нескольких районах столицы зафиксированы последствия обстрела. В частности, горят здания и автомобили. По меньшей мере в одном доме повреждены окна.

Подробнее о первых последствиях вражеского обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Киев Война в Украине
Новости
