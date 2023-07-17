В Киеве из-за сообщения о минировании из больницы эвакуировали более 450 человек

В Киеве сегодня, 17 июля, днем провели эвакуацию больницы скорой помощи. Причиной является сообщение о минировании.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

"Из-за сообщения о заминировании больницы скорой помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала", - рассказал городской глава.

По его словам, сейчас полиция проверяет помещение, работают кинологи.

Напомним, в Чернигове в феврале объявляли эвакуацию всего городского совета, поскольку неизвестны сообщил о минировании здания.

Также мы писали, что во Львове в январе неизвестные заявили о массовом минировании, полиция проверяла государственные и торговые заведения.

При этом недавно Служба безопасности Украины разоблачила группу подростков, которая распространяла ложные сообщения о минировании в Киеве и других регионах.