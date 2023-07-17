У Києві через повідомлення про мінування з лікарні евакуювали понад 450 людей

У Києві сьогодні, 17 липня, вдень було проведено евакуацію лікарні швидкої допомоги. Причиною є повідомлення про мінування.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram .

"Через повідомлення про замінування лікарні швидкої допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу", - розповів міський голова.

За його словами, наразі поліція перевіряє приміщення, працюють кінологи.

Нагадаємо, у Чернігові в лютому оголошували евакуацію всієї міської ради, оскільки невідомі повідомили про мінування будівлі.

Також ми писали, що у Львові у січні невідомі заявили про масове мінування, поліція перевіряла державні та торговельні заклади.

При цьому нещодавно Служба безпеки України викрила групу підлітків, яка поширювала неправдиві повідомлення про мінування у Києві та інших регіонах.