Во Львове сообщили о массовых минированиях
Фото: во Львове сообщили о массовых минированиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во Львове сегодня, 10 января поступило сообщение о "массовом минировании". Взрывчатку ищут по государственным и торговым заведениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Варта 1".
"Около 10:00 поступило сообщение о массовом минировании. Сейчас есть серия анонимных минирований во Львове по государственным и торговым заведениям", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, сейчас правоохранители поочередно проверяют информацию о минировании.
Напомним, недавно во Львове сообщали о якобы "минировании здания Ратуши".
Добавим, ранее во Львове искали взрывчатку в ряде школ.
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