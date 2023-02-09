В Чернигове эвакуировали депутатов во время сессии в горсовете. Ищут взрывчатку

Фото: в Чернигове в горсовете ищут взрывчатку (suspilne.media)

В Чернигове в четверг, 9 февраля, объявили эвакуацию из горсовета во время заседания из-за сообщения о "минировании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Пока в работе сессии объявили перерыв. На месте работает полиция и взрывотехники. Ранее неизвестные заявили о минировании пяти школ в Чернигове. Учащихся и персонал эвакуировали. Случилось это 25 января.