В Чернигове эвакуировали депутатов во время сессии в горсовете. Ищут взрывчатку
Фото: в Чернигове в горсовете ищут взрывчатку (suspilne.media)
В Чернигове в четверг, 9 февраля, объявили эвакуацию из горсовета во время заседания из-за сообщения о "минировании".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
Пока в работе сессии объявили перерыв. На месте работает полиция и взрывотехники.
Ранее неизвестные заявили о минировании пяти школ в Чернигове. Учащихся и персонал эвакуировали. Случилось это 25 января.
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