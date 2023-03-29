"Минировали" здания госорганов в Украине. Разоблачена группа детей, которой руководила ФСБ РФ

СБУ установила, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям в Украине. Группа тинейджеров причастна к серии анонимных сообщений о "взрывчатке" в Киеве и других регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры. В октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковых минированиях 14 местных судов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, преступную деятельность участников группы дистанционно координировали представители российской спецслужбы.

"Для этого создали специализированное интернет-сообщество, в которое регулярно привлекали несовершеннолетних жителей разных регионов Украины. Именно по указаниям агрессора подростки периодически рассылали на электронные адреса госучреждений ложные сообщения о "минировании"", - добавили в СБУ.

Таким образом, враг пытался расшатывать внутреннюю обстановку в Украине. Установлено, что "рассылку" осуществляли от имени посторонних лиц и с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своей локации.

В результате расследования сотрудники СБУ разоблачили организатора группы. Им оказался несовершеннолетний житель Черниговской области.

Правонарушитель имел контакт с представителем российской спецслужбы, который связывался с подростком через мессенджер и ставил ему задачу. Во время обыска по адресу проживания псевдоминера обнаружен мобильный телефон и компьютер с доказательствами противоправной деятельности и коммуникации с агрессором.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.