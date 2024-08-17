ua en ru
Сб, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве из-за падения обломков дронов возник пожар

Киев, Суббота 17 августа 2024 15:09
UA EN RU
В Киеве из-за падения обломков дронов возник пожар Иллюстративное фото: в Киеве был пожар из-за обломков дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве упали обломки сбитых дронов в субботу, 17 августа. В результате этого вспыхнул пожар, его уже потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По информации экстренных служб, сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве, обнаружено падение обломков беспилотников.

"В результате этого возникло возгорание травяного настила на небольшой площади", - отметил Кличко.

По словам мэра, пожар был ликвидирован работниками лесопаркового хозяйства. В результате инцидента пострадавших нет.

Атака России 17 августа

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 14 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники. "Шахеды" сбивали в шести регионах Украины - Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

В Киеве под утро раздавались взрывы. В сети писали о работе противовоздушной обороны.

Кроме того, оккупанты ударили по городу Сумы крылатой ракетой "Искандер-К". В Сумах вспыхнул пожар, там горели автомобили возле многоэтажки.

Известно, что в результате атаки пострадали два жителя города Сумы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар Атака дронов Виталий Кличко Война в Украине Война России против Украины
NEWS
РФ выпустила по Украине более десятка дронов и ракету "Искандер": результаты работы ПВО
РФ выпустила по Украине более десятка дронов и ракету "Искандер": результаты работы ПВО
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении