Из-за удара РФ по Сумам произошли пожары, продолжается поиск пострадавших

В Сумах в результате сегодняшнего российского удара попадание в районе проспекта Свободы. Из-за вражеской атаки произошел пожар, одному человеку уже оказали помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

По словам чиновника, из-за "прилета" были повреждены многие окна, а также "много горит автомобилей".

"Поиск пострадавших продолжается, сейчас один человек, которому оказана помощь. Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий", - рассказал руководитель ГВА.

Он добавил, что через час граждане смогут подать заявку.

На месте работают все соответствующие службы, рассказал чиновник, и опубликовал фото пожара в центральном районе Сум после российского обстрела.

Пожар в Сумах на проспекте Свободы утром 17 августа из-за российских обстрелов (фото: t.me/drozdenko_sumy)

Также руководитель ГВА рассказал, что движение на перекрестке проспекта Свободы и улицы Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) сейчас затруднено.

Обновлено: заявление ОВА о ракетном ударе

Позже в Сумской областной военной администрации (ОВА) рассказали, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

"Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумской области, направляя ракеты по жилищной застройке населенных пунктов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

В администрации добавили, что последствия вражеского удара по Сумам уточняются.

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