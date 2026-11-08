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В Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту: когда разрешат проезд

17:10 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту: когда разрешат проезд Фото: Северный мост в Киеве (Getty Images)
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Часть Северного моста в Киеве 8 ноября будет открыта для движения транспорта после проведения технического обследования сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, движение по мосту разрешили с временными ограничениями.

Организация проезда осуществляется по следующим правилам:

  • С левого на правый берег - одной полосой, исключительно для пассажирского транспорта.

  • С правого на левый берег - двумя полосами для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

Соответственно, по Северному мосту также возобновляется движение автобусов.

Кроме того, специалисты работают над введением реверсивного движения на мосту Патона в ближайшие дни.

Это позволит увеличить его пропускную способность. Об особенностях организации реверса городские власти пообещали сообщить дополнительно на официальных каналах.

Напомним, что в результате ночной атаки российских войск в ночь на 7 ноября 2026 годав Северный мост в Киеве попали несколько баллистических ракет.

В результате были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач.

Из-за нанесенных повреждений движение по мосту экстренно закрыли в обе стороны для оценки масштабов разрушений.

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