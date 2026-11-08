В Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту: когда разрешат проезд

Часть Северного моста в Киеве 8 ноября будет открыта для движения транспорта после проведения технического обследования сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал мэра Киева Виталия Кличко.

Это позволит увеличить его пропускную способность. Об особенностях организации реверса городские власти пообещали сообщить дополнительно на официальных каналах.

Кроме того, специалисты работают над введением реверсивного движения на мосту Патона в ближайшие дни.

Соответственно, по Северному мосту также возобновляется движение автобусов.

С правого на левый берег - двумя полосами для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

С левого на правый берег - одной полосой, исключительно для пассажирского транспорта.

По его словам, движение по мосту разрешили с временными ограничениями.

Напомним, что в результате ночной атаки российских войск в ночь на 7 ноября 2026 годав Северный мост в Киеве попали несколько баллистических ракет.

В результате были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач.

Из-за нанесенных повреждений движение по мосту экстренно закрыли в обе стороны для оценки масштабов разрушений.