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Попали несколько ракет: Кличко показал последствия удара по Северному мосту в Киеве

09:53 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Попали несколько ракет: Кличко показал последствия удара по Северному мосту в Киеве Иллюстративное фото: в Северный мост в Киеве попали несколько ракет (Getty Images)
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В Северный мост в Киеве ночью 7 ноября попали несколько баллистических ракет. Повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и электропередача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сейчас на Северном мосту уже работают дорожники, коммунальщики.
На объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач", - сообщил Кличко.

Также, по его словам, взрывной волной на парковке у моста повреждены пять грузовых автомобилей.

Напомним, российские войска ночью 7 ноября трижды атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались энергетика, жилые дома и Северный мост.

Больше о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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