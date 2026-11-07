Попали несколько ракет: Кличко показал последствия удара по Северному мосту в Киеве

Иллюстративное фото: в Северный мост в Киеве попали несколько ракет (Getty Images)

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В Северный мост в Киеве ночью 7 ноября попали несколько баллистических ракет. Повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и электропередача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сейчас на Северном мосту уже работают дорожники, коммунальщики.

На объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач", - сообщил Кличко. Также, по его словам, взрывной волной на парковке у моста повреждены пять грузовых автомобилей. https://t.me/vitaliy_klitschko/8084