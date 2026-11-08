У Києві частково відновлюють рух Північним мостом: коли дозволять проїзд

Частину Північного мосту у Києві 8 листопада відкриють для руху транспорту після проведення технічного обстеження споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера Києва Віталія Кличка.

Це дозволить збільшити його пропускну здатність. Про особливості організації реверсу міська влада пообіцяла повідомити додатково на офіційних каналах.

Крім того, фахівці працюють над запровадженням реверсивного руху на мосту Патона у найближчі дні.

З правого на лівий берег - двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

З лівого на правий берег - однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.

За його словами, рух мостом дозволили з тимчасовими обмеженнями.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки російських військ у ніч на 7 листопада 2026 року в Північний міст у Києві влучили кілька балістичних ракет.

Внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.

Через завдані пошкодження рух мостом екстрено закрили в обидва боки для оцінки масштабів руйнувань.