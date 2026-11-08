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У Києві частково відновлюють рух Північним мостом: коли дозволять проїзд

17:10 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
У Києві частково відновлюють рух Північним мостом: коли дозволять проїзд Фото: Північний міст у Києві (Getty Images)
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Частину Північного мосту у Києві 8 листопада відкриють для руху транспорту після проведення технічного обстеження споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, рух мостом дозволили з тимчасовими обмеженнями.

Організація проїзду здійснюється за такими правилами:

  • З лівого на правий берег - однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.

  • З правого на лівий берег - двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Відповідно, Північним мостом також відновлюється рух автобусів.

Крім того, фахівці працюють над запровадженням реверсивного руху на мосту Патона у найближчі дні.

Це дозволить збільшити його пропускну здатність. Про особливості організації реверсу міська влада пообіцяла повідомити додатково на офіційних каналах.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки російських військ у ніч на 7 листопада 2026 року в Північний міст у Києві влучили кілька балістичних ракет.

Внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.

Через завдані пошкодження рух мостом екстрено закрили в обидва боки для оцінки масштабів руйнувань.

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