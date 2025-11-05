В Киеве частично перекроют улицу на Троещине: когда и где именно

6 и 7 ноября в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Николая Лаврухина в Деснянском районе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
По данным дорожников, с 8:00 до 18:00 специалисты будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Оноре де Бальзака до дома № 9 на Троещине.
В "Киевавтодоре" отметили, что работы проведут при благоприятных погодных условиях. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за неудобства.
На схеме, обнародованной "Киевавтодором", красным цветом обозначен участок ремонтных работ на Троещине на улице Николая Лаврухина.
