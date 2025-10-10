RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве частично перекрыт важный проспект: где возможны пробки до конца ноября (карта)

Движение по одному из проспектов Киева частично ограничено (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве ввели частичное ограничение движения транспорта и пешеходов на участке важного для многих водителей проспекта. Придерживаться изменений киевлянам и гостям столицы придется до конца ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно движение транспорта и пешеходов затруднено

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице до 30 ноября частично ограничивают движение транспорта по участку Голосеевского проспекта.

Речь идет об участке проспекта в Голосеевском районе Киева на крайней правой полосе движения - в направлении города.

Уточняется, что ограничения связаны с ремонтом тротуара на участке проспекта:

  • от Голосеевской площади;
  • до улицы Выставочной.

Частичное ограничение движения на Голосеевском проспекте (схема: kyivcity.gov.ua)

Таким образом, введенные ограничения касаются также и пешеходов.

В КГГА добавили, что в коммунальной корпорации:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что Голосеевский проспект пролегает через местности Демеевка и Голосеев - от железнодорожного путепровода до проспекта Академика Глушкова.

Присоединяются к нему:

  • Демеевская площадь;
  • проспекты Науки и Валерия Лобановского;
  • Демеевский переулок;
  • Голосеевская площадь;
  • улицы Голосеевская, Максима Рыльского и Васильковская (впервые);
  • Ужгородский переулок;
  • улицы Стельмаха, Маричанская, Ореховатская (путепровод), Выставочная и Героев Обороны;
  • переулки Леопольда Ященко и Коломыйский;
  • улица Васильковская (во второй раз).

Голосеевский проспект в Киеве (карта: google.com/maps)

Кроме того, в своем начале проспект соединен путепроводом с бульваром Николая Михновского.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Тем временем в Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

Поэтому мы объясняли, в каких случаях и для кого ограничение движения по центральной артерии города действовать не будет.

Читайте также, когда в Киеве появятся цифровые спецпропуска для передвижения транспортных средств ночью - во время действия комендантского часа.

