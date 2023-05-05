В Киеве на бульваре Павла Вирского засыпали провал: движение авто возобновили

Фото: в Киеве на бульваре Павла Вирского засыпали провал дороги (facebook.com/vodokanal)

В Киеве сегодня, 5 мая, засыпали провал на бульваре Павла Вирского, из-за которого движение авто было ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.