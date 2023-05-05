В Киеве на бульваре Павла Вирского засыпали провал: движение авто возобновили
В Киеве сегодня, 5 мая, засыпали провал на бульваре Павла Вирского, из-за которого движение авто было ограничено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
"На бульваре Павла Вирского был ликвидирован провал на проезжей части на уличной канализационной сети. Специалисты "Киевводоканала" выполнили герметизацию канализационного колодца", - сказано в сообщении ведомства.
В КГГА уточняют, что провал засыпали песком и покрыли щебнем. Позже этот участок дороги заасфальтируют. Движение авто по бульвару возобновили.
Напомним, сегодня, 5 мая, утром произошел провал дороги на бульваре Павла Вирского, 39 возле колодца на уличной канализационной сети.
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