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В Киеве на бульваре Павла Вирского засыпали провал: движение авто возобновили

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Киев, Пятница 05 мая 2023 15:48
В Киеве на бульваре Павла Вирского засыпали провал: движение авто возобновили Фото: в Киеве на бульваре Павла Вирского засыпали провал дороги (facebook.com/vodokanal)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 5 мая, засыпали провал на бульваре Павла Вирского, из-за которого движение авто было ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"На бульваре Павла Вирского был ликвидирован провал на проезжей части на уличной канализационной сети. Специалисты "Киевводоканала" выполнили герметизацию канализационного колодца", - сказано в сообщении ведомства.

В КГГА уточняют, что провал засыпали песком и покрыли щебнем. Позже этот участок дороги заасфальтируют. Движение авто по бульвару возобновили.

Напомним, сегодня, 5 мая, утром произошел провал дороги на бульваре Павла Вирского, 39 возле колодца на уличной канализационной сети.

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