В одном из районов Киева провалилась дорога: движение транспорта ограничили

В Шевченковском районе Киева провалилась дорога из-за коммунальной аварии. Движение транспорта было ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Провал дороги произошел на бульваре Павла Вирского, 39 возле колодца на уличной канализационной сети. Провал диаметром 400 мм образовался на проезжей части. Поэтому коммунальщики ограничили движение транспорта одной полосой в сторону станции метро "Нивки". Водителей просят учесть эту информацию. На месте инцидента установили ограждение, там работают специалисты "Киевводоканала". Аварию обещают ликвидировать за сутки. скриншот (google.com/maps)