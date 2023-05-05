У Києві на бульварі Павла Вірського засипали провал: рух авто відновили

Фото: у Києві на бульварі Павла Вірського засипали провал дороги (facebook.com/vodokanal)

У Києві сьогодні, 5 травня, засипали провал на бульварі Павла Вірського, через який рух авто було обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.