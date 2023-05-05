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У Києві на бульварі Павла Вірського засипали провал: рух авто відновили

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Київ, П'ятниця 05 травня 2023 15:48
У Києві на бульварі Павла Вірського засипали провал: рух авто відновили Фото: у Києві на бульварі Павла Вірського засипали провал дороги (facebook.com/vodokanal)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 5 травня, засипали провал на бульварі Павла Вірського, через який рух авто було обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"На бульварі Павла Вірського було ліквідовано провал на проїжджій частині на вуличній каналізаційній мережі. Фахівці "Київводоканалу" виконали герметизацію каналізаційного колодязя", - сказано у повідомленні відомства.

У КМДА уточнюють, що провал засипали піском та покрили щебенем. Пізніше цю ділянку дороги заасфальтують. Рух авто бульваром відновили.

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, вранці стався провал дороги на бульварі Павла Вірського, 39 біля криниці на вуличній каналізаційній мережі.

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