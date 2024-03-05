В Киеве на Борщаговке горит рынок, - ГСЧС

Пожары в Киеве и области

Напомним, вчера под Киевом в поселке Триполье произошел взрыв дома. В результате инцидента пострадала женщина.

Также в Киеве недавно произошел пожар в гимназии. Детей и учителей пришлось эвакуировать.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе, в результате чего погиб 16-летний подросток.

Отметим, качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому были пожары в Киевской области и слабый ветер.

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