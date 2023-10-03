В центре Киева военный застрелил двух побратимов: что говорит полиция, все детали

В Киеве произошла стрельба во время которой военнослужащий ВСУ убил двух других военных. Злоумышленник задержан, ведется расследование.

При подготовке материала использовались: комментарии РБК-Украина от начальницы отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве Юлии Гирдвилис и спикера Печерского райуправления полиции Киева Оксаны Тищенко, а также сообщения местных СМИ.

Все, что известно о происшествии - в материале РБК-Украина ниже.

Как рассказали изданию в правоохранительных органах, мужчина расстрелял двух других военных из собственного автоматического оружия.

После чего он попытался скрыться с места преступления с оружием, но был задержан.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство). За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время идет следствие, устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия. Что стало причиной конфликта, приведшего к гибели военных, в правоохранительных органах пока выясняют.

Что этому предшествовало

Напомним, что накануне утром, 3 октября, в сети распространилась информация о том, что ночью военный из автомата застрелил двух побратимов. Сообщалось, что трагедия произошла на улице Лаврская в Печерском районе столицы.

Местные СМИ написали, что от полученных травм двое пострадавших погибли на месте происшествия, а стрелка задержали.

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