В Киеве ограничивали движение поездов по "красной" линии метро: на пути попал человек

В Киеве на станции "Университет" один из пассажиров попал под поезд. Две станции "красной ветви" закрыты на вход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В настоящее время движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" - "Вокзальная", "Крещатик" - "Лесная".

Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Также закрыт переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".

"На станции "Университет" пассажир попал на пути. На месте происшествия работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:20.

В КГГА уточнили, что движение поездов по "красной" линии метро возобновлено в обычном режиме. Пассажир жив. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случая.

Следует заметить, что это не первый случай падения человека на колею за это лето.

В четверг, 27 июня,пассажир попал под поезд метро в Киеве. Это произошло на "красной" ветке подземки. А уже 28 июня на станции метро "Золотые ворота" пассажир попал под поезд.

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