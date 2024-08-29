ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве ограничивали движение поездов по "красной" линии метро: на пути попал человек

Четверг 29 августа 2024 22:16
UA EN RU
В Киеве ограничивали движение поездов по "красной" линии метро: на пути попал человек Иллюстративное фото: в Киеве человек упал на пути метро (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве на станции "Университет" один из пассажиров попал под поезд. Две станции "красной ветви" закрыты на вход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В настоящее время движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" - "Вокзальная", "Крещатик" - "Лесная".

Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Также закрыт переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".

"На станции "Университет" пассажир попал на пути. На месте происшествия работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:20.

В КГГА уточнили, что движение поездов по "красной" линии метро возобновлено в обычном режиме. Пассажир жив. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случая.

Следует заметить, что это не первый случай падения человека на колею за это лето.

В четверг, 27 июня,пассажир попал под поезд метро в Киеве. Это произошло на "красной" ветке подземки. А уже 28 июня на станции метро "Золотые ворота" пассажир попал под поезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом