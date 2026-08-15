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В Ровенской области выпивший 16-летний подросток насмерть сбил беременную женщину

13:23 15.08.2026 Сб
2 мин
Женщина находилась на 37-й неделе беременности
aimg Мария Науменко
В Ровенской области выпивший 16-летний подросток насмерть сбил беременную женщину Фото: Национальная полиция Украины (Getty Images)
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В Ровенской области 16-летний водитель под хмельком сбил беременную женщину, которая шла по обочине. Потерпевшая скончалась в больнице, спасти ребенка тоже не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

Смертельная авария произошла 14 августа около 23:00 в селе Морочное по улице Центральной.

По предварительным данным следствия, 16-летний житель села Локница, управляя автомобилем ВАЗ, наехал на 26-летнюю местную жительницу. Женщина в этот момент шла по грунтовой обочине в попутном направлении.

Пострадавшую госпитализировали. Она находилась на 37-й неделе беременности, однако от полученных травм скончалась в больнице. Спасти ребенка тоже не удалось.

После ДТП стражи порядка осмотрели водителя на состояние опьянения. Прибор Драгер показал 1,9 промилле алкоголя.

Несовершеннолетнего задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей.

Решается вопрос о сообщении 16-летнему водителю о подозрении.

Ранее в Одесской области произошло смертельное ДТП на трассе Одесса-Николаев. Грузовой фургон выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя микроавтобусами.

В результате аварии погибли три человека: водитель фургона и два пассажира одного из микроавтобусов. Еще семь человек получили травмы и были госпитализированы.

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