В Киеве или Будапеште: Мадьяр с Зеленским договорились о встрече

Президент Украины и премьер-министр Венгрии договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее время и совершить совместную поездку на Закарпатье.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Facebook .

По словам венгерского премьера, 7 июля у него был короткий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время открытия саммита НАТО в Анкаре.

Политики договорились о полноценных переговорах - встреча может состояться в Киеве или Будапеште. После этого Зеленский и Мадьяр планируют вместе посетить город Берегово в Закарпатской области.

Ранее в ходе саммита Альянса Мадьяр подчеркнул, что Украина является жертвой в этой войне, а Россию он назвал безусловным агрессором и виновником.

В то же время, премьер отметил, что Венгрия продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную поддержку. Помогать оружием или направлять свои войска Будапешт и в дальнейшем отказывается.