В Киеве или Будапеште: Мадьяр с Зеленским договорились о встрече
Президент Украины и премьер-министр Венгрии договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее время и совершить совместную поездку на Закарпатье.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Facebook.
По словам венгерского премьера, 7 июля у него был короткий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время открытия саммита НАТО в Анкаре.
Политики договорились о полноценных переговорах - встреча может состояться в Киеве или Будапеште. После этого Зеленский и Мадьяр планируют вместе посетить город Берегово в Закарпатской области.
Ранее в ходе саммита Альянса Мадьяр подчеркнул, что Украина является жертвой в этой войне, а Россию он назвал безусловным агрессором и виновником.
В то же время, премьер отметил, что Венгрия продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную поддержку. Помогать оружием или направлять свои войска Будапешт и в дальнейшем отказывается.
Напомним, во время саммита ЕС Венгрия добилась исключения из итоговой декларации пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Решающую роль в этом сыграл премьер-министр страны Петер Мадьяр.
Также ранее глава венгерского правительства сообщил, что Киев и Будапешт подписали историческое соглашение, предусматривающее гарантии образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.