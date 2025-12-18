ua en ru
У Києві з 1 січня запустять персональний медичний супровід ветеранів: деталі ініціативи Кличка

Четвер 18 грудня 2025 15:08
У Києві з 1 січня запустять персональний медичний супровід ветеранів: деталі ініціативи Кличка
Автор: Юлія Бойко

З 1 січня 2026 в Києві за ініціативи міського голови Віталія Кличка запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок. У медичних закладах столиці захисників супроводжуватиме спеціальний координатор, який допомагатиме на всіх етапах лікування.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"У Києві з 1 січня запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок. За ініціативи мера Віталія Кличка столиця впроваджує новий підхід до ветеранської медицини - з людиною та її гідністю в центрі всіх процесів", - йдеться в повідомленні.

У КМДА наголосили, що ветерани й ветеранки більше не лишатимуться сам на сам із медичною системою. У закладах охорони здоров’я столиці їх супроводжуватиме спеціальний координатор, який допоможе з обстеженнями та консультаціями; організує госпіталізацію за потреби; супроводжуватиме на всіх етапах лікування; заощадить час і позбавить необхідності стояти в чергах.

В мерії зазначили, що супровід ветеранів починатиметься з комплексного медичного обстеження.

"Супровід починатиметься з комплексного медичного обстеження. З урахуванням стану здоров’я кожен ветеран і ветеранка отримуватимуть персоналізовані направлення – до потрібних фахівців, у зручний час і локації", - зазначили в КМДА.

Як йдеться в повідомленні, ця ініціатива реалізується в рамках першої в Україні моделі ветеранської медицини - від розвитку інфраструктури до впровадження нових медичних протоколів.

"Київ сьогодні формує першу в Україні модель ветеранської медицини - від розвитку інфраструктури до впровадження нових міських медичних протоколів. Паралельно місто модернізує лікарні, розвиває сучасну діагностику, реабілітаційні відділення, високотехнологічні операційні та співпрацює з міжнародними партнерами. Місто працює над тим, щоб ветерани та ветеранки отримували не лише допомогу за найвищими стандартами, а й повагу до свого часу, досвіду та потреб", - повідомили в КМДА.

Допомога ветеранам від Києва

Як повідомлялося раніше, у Києві затвердили порядок часткової компенсації за переобладнання квартир для захисників та захисниць з інвалідністю. Ветерани можуть отримати до 500 тис. грн на адаптацію житла.

Крім того, запроваджено нові послуги для ветеранів (компенсація на переоблаштування авто для ветеранів з інвалідністю, компенсація за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо).

Також в столиці працює Київ Мілітарі Хаб (допомога з документами, навчанням, працевлаштуванням та інші послуги).

