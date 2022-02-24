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Залишайтеся вдома, - Кличко зробив звернення до киян

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 07:11
Залишайтеся вдома, - Кличко зробив звернення до киян Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Мер Києва Віталій Кличко зробив звернення до жителів столиці. За його словами, зараз дуже важливо зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікація мера Києва.

"Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чути і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримку", - пише Кличко.

Він зазначив, що всі, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, повинні залишатися вдома.

"Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідні мінімум речей. Щоб оперативно, при необхідності, дістатися до укриття або сховища", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що міська влада залишається в столиці.

"Ми продовжуємо забезпечувати роботу міста. Тримаємося! Ми повинні встояти!",- написав мер.

Нагадаємо, що Путін оголосив війну Україні. Він назвав це спецоперацією.

Також повідомлялося, що у багатьох містах України прогриміли вибухи. Вони почалися відразу після звернення Путіна до росіян.

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Віталий Кличко Київ Вторгнення Росії до України
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