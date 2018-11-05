У Києві зловмисник розбив вікна будівлі ГПУ

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Наразі чоловіка доставлено до відділення поліції

У Києві зловмисник розбив вікна будівлі Генеральної прокуратури України на вулиці Різницькій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, невідомий розбив скло в адміністративній будівлі на вулиці Різницькій. Наразі зловмисника затримано, ним виявився 38-річний мешканець Вінниці. Після встановлення всіх обставин його діям буде надана правова оцінка.

"Правоохоронці виявили два розбитих вікна на першому поверсі будівлі. Порушника виявили на місці, а відтак доставили до Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали банду, яка викрала 10 авто у Києві та області. Технічне оснащення, яке використовували зловмисники, дозволяло їм здійснювати угон за 40 секунд.

Зазначимо, також повідомляло, що сьогодні у Луцьку сталася стрілянина на автомийці. Внаслідок події одна людина загинула, ще двоє поранені. Зокрема, за інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок стрілянини у Луцьку поранили кримінального авторитета Аслана.