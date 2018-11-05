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В Киеве злоумышленник разбил окна здания ГПУ

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 16:36
Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

На данный момент мужчину доставили в отделение полицию

В Киеве злоумышленник разбил окна здания Генеральной прокуратуры Украины на улице Резницкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, неизвестный разбил стекло в административном здании на улице Резницкой. Сейчас злоумышленник задержан, им оказался 38-летний житель Винницы. После установления всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка.

"Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания. Нарушителя обнаружили на месте, а затем доставили в Печерское управление полиции", - говорится в сообщении.

 

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали банду, которая похитила 10 авто в Киеве и области. Техническое оснащение, которое использовали злоумышленники, позволяло им осуществлять угон за 40 секунд.

Отметим, также сообщало, что сегодня в Луцке произошла стрельба на автомойке. В результате происшествия один человек погиб, еще двое ранены. В частности, по информации местных СМИ, в результате стрельбы в Луцке ранили криминального авторитета Аслана.

В Киеве сегодня туман и плохая видимость на дорогах
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