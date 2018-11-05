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Правоохоронці затримали банду, яка викрала 10 авто у Києві та області

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 15:03
Фото: вилучене у зловмисників (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: вилучене у зловмисників (facebook.com/mvs.gov.ua)

Технічне оснащення, яке використовували зловмисники, дозволяло їм здійснювати угон за 40 секунд

Правоохоронці затримали банду, яка з вимогою викупу викрала 10 авто у Києві та області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Як зазначається, чотирьої учасників банди затримали у ході масштабної спецоперації поліції. Зловмисники, тікаючи від правоохоронців, намагалися зіштовхнути поліцейських з дороги, але у результаті самі ж злетіли у кювет.

"Високий рівень технічного оснащення, яке використовували зловмисники, дозволяв їм здійснювати угон за 40 секунд. На рахунку злочинної групи - 10 задокументованих угонів у Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі всім затриманим оголошено про підозру. Також зазначається, що один із зловмисників скоював злочини, будучи умовно засудженим.

 

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі поліція затримала серійних викрадачів японських автомобілів.

Також повідомлялося, що внутрішня безпека Національної поліції України повторно затримала підозрюваного у групових угонах автомобілей за підкуп слідчого поліції Одеси. 

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