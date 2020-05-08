У Києві відзавтра можуть працювати ще 19 продовольчих ринків

З суботи, 9 травня, у Києві можуть працювати 19 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог, які були введені у дію у рамках карантинних мір. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, працювати відзавтра зможуть:

торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А;

ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1;

ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65;

ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2;

КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115;

ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1;

ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80;

КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2;

ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3;

Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5;

ТОВ "Путь", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1;

ринок ПП "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6;

ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38;

ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94;

ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47;

МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13;

ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2;

Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18;

ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.

У КМДА нагадали, що на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.

Також діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Нагадаємо, у Донецькій області з початку травня в умовах карантину працює 41 агропродовольчий ринок.

Також мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що у столиці у рамках ослаблення карантину почали працювати десять ринків.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину.