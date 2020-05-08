В Киеве с завтрашнего дня могут работать еще 19 продовольственных рынков

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки
С субботы, 9 мая, в Киеве могут работать 19 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, которые были введены в действие в рамках карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Да, работать с завтрашнего дня смогут:
В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка человек с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.
Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
Напомним, в Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.
Также мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что в столице в рамках ослабление карантина начали работать десять рынков.
Как сообщало РБК-Украина, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина.