У Києві відзавтра можуть працювати ще 19 продовольчих ринків

Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки
З суботи, 9 травня, у Києві можуть працювати 19 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог, які були введені у дію у рамках карантинних мір. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, працювати відзавтра зможуть:
У КМДА нагадали, що на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.
Також діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.
Нагадаємо, у Донецькій області з початку травня в умовах карантину працює 41 агропродовольчий ринок.
Також мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що у столиці у рамках ослаблення карантину почали працювати десять ринків.
Як повідомляло РБК-Україна, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину.