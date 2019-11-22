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ЄБРР планує надати кредит на реконструкцію траси Київ-Одеса

Новини » Економіка     22.11.2019 - 16:45
ЄБРР планує надати кредит на реконструкцію траси Київ-Одеса
Фото: ремонт доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк погодиться на фінансування проекту в разі посилення боротьби з корупцією в Укравтодорі

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може профінансувати реконструкцію автодороги M05 Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництво північного ділянки обходу навколо Львова. Про йдеться в Меморандумі про взаєморозуміння, який був підписаний сьогодні в Лондоні премьер-міністром України Олексієм Гончаруком та президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, повідомляє прес-служба ЄБРР.

Як відзначається в повідомленні, ці проекти буде виконувати Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор). В рамках проектів ЄБРР також буде підтримувати посилення корпоративного управління та боротьби з корупцією в агентстві, реформування українського дорожнього сектору та реалізацію заходів щодо підвищення дорожньої безпеки.

Попередніми умовами надання фінансування ЄБРР є успішне завершення всього процесу аналізу проектів, включаючи техніко-економічні обґрунтування та оцінку впливів на навколишнє середовище, а також остаточне утвердження цих проектів Радою директорів банку, повідомили в ЄБРР.

Нагадаємо, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів - це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Зазначимо, ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році буде направлено 19 млрд гривень.

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