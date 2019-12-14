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У Києві завтра перекриють одну з найбільш завантажених вулиць

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 15:59
У Києві завтра перекриють одну з найбільш завантажених вулиць
Фото: проспект Любомира Гузара (wikipedia.org)

Проспект Любомира Гузара перекриють з 08:00 до 17:00

У Києві завтра, 15 грудня, перекриють рух по проспекту Любомира Гузара в напрямку центру міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що 15 грудня з 08:00 до 17:00 над проспектом Любомира Гузара (колишній проспект Космонавта Комарова) поруч з вулицею Василенка триватиме ремонт пішохідного мосту. У зв'язку з цим під мостом буде перекрито рух транспорту у напрямі центру.

Об'їхати ділянку можна за маршрутом: вул. Героїв Севастополя - просп. Відрадний - вул. Гарматна.

У Києві завтра перекриють одну з найбільш завантажених вулиць

Завтра на пішохідному переході буде проходити монтаж металоконструкцій прогонової споруди. По можливості, рух транспорту відновлять на кілька годин раніше.

Нагадаємо, проспект Любомира Гузара в Києві з'явився в листопаді після того, як Київрада перейменувала колишній проспект Космонавта Комарова. Проспект пролягає в житловому масиві Відрадний, від вулиці Гарматної до залізничного шляхопроводу і проспекту Леся Курбаса.

Раніше також повідомлялося, що в Києві обмежили рух на Північному мосту. Обмеження вводиться в зв'язку з поточним ремонтом покриття моста. Рух буде закрито в напрямку Троєщини.

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