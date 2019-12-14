ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве завтра перекроют одну из самых загруженных улиц

Новости » Общество     14.12.2019 - 15:59
В Киеве завтра перекроют одну из самых загруженных улиц
Фото: проспект Любомира Гузара (wikipedia.org)

Проспект Любомира Гузара перекроют с 08:00 до 17:00

В Киеве завтра, 15 декабря, перекроют движение по проспекту Любомира Гузара в направлении центра города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что 15 декабря с 08:00 до 17:00 над проспектом Любомир Гузар (бывший проспект Космонавта Комарова) рядом с улицей Василенко продлится ремонт пешеходного моста. В связи с этим под мостом будет перекрыто движение транспорта в направлении центра.

Объехать участок можно по маршруту: ул. Героев Севастополя - просп. Отрадный - ул. Гарматная.

В Киеве завтра перекроют одну из самых загруженных улиц

Завтра на пешеходном переходе будет проходить монтаж металлоконструкций пролетного сооружения. По возможности, движение транспорта восстановят на несколько часов раньше.

Напомним, проспект Любомира Гузара в Киеве появился в ноябре после того, как Киеврада переименовала бывший проспект Космонавта Комарова. Проспект пролегает в жилом массиве Отрадный, от улицы Гарматной до железнодорожного путепровода и проспекта Леся Курбаса.

Ранее также сообщалось, что в Киеве ограничили движение на Северном мосту. Ограничение вводится в связи с текущим ремонтом покрытия моста. Движение будет закрыто в направлении Троещины.

Вступил в силу закон об отнесении лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения
Новости Украины Киевдвижениеперекрыто движение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь