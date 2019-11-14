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У Києві з'явився проспект Любомира Гузара

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 15:51
У Києві з'явився проспект Любомира Гузара
Фото: Любомир Гузар (з відкритих джерел)

В честь колишнього предстоятеля УГКЦ перейменували проспект Космонавта Комарова

Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у Солом’янському районі на вулицю Олекси Тихого, а також проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара. Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу Київради.

Проспект Космонавта Комарова пролягає у житловому масиві Відрадний, від вулиці Гарматної до залізничного шляхопроводу і проспекту Леся Курбаса. Був найменований на честь льотчика-космонавта СРСР.

Відтепер проспект носитиме ім'я Любомира Гузара (1933 - 2017) - видатного українського релігійного діяча, патріарха - предстоятеляУкраїнської Греко-Католицької Церкви. Його вважають одним із моральних авторитетів українців у 1990-2010-х роках. Помер у Києві, похований у столичному Патріаршому соборі.

Вулиця Виборзька пролягає від Борщагівської вулиці до вулиці Миколи Василенка через місцевості Казенні дачі, Караваєві дачі, Шулявка та Грушки. Назву "Виборгська" набула 1955 року, на честь російського міста Виборг. Сучасну назву уточнено відповідно до норм правопису з 2012 року.

Зазначається, що вулицю перейменовано в честь Олекси Тихого (1927 - 1984) - українського дисидента, правозахисника, мовознавця і педагога. Виступав на захист української мови, член-засновник Української Гельсінської групи, киянин. Помер в ув’язненні, перепохований на Байковому кладовищі.

Столична влада нагадує, що у разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті. Крім того, документи на право власності, авто та інші правовстановлюючі документи, у яких зазначена стара назва лишаються чинними. Перейменування вулиці також жодним чином не впливає на реалізацію виборчого права.

Раніше повідомлялося, що у центральній частині Києва з'явилася вулиця, названа на честь американського сенатора Джона Маккейна.

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