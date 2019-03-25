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Синоптик дала прогноз погоди в Україні на тиждень

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 11:19
Синоптик дала прогноз погоди в Україні на тиждень
Фото: серед тижня в Україні значно похолодає (РБК-Україна)

Погода в Україні цього тижня буде мінливою

Погода в Україні цього тижня очікується мінлива, в середині різко похолодає. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в понеділок буде помірно тепла погода, вдень очікується від +6 до +12. У вівторок, 26 березня, місцями невеликий дощ, крім центральних регіонів. У середу настільки похолодає, що місцями випаде мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильним вітром. На заході і півдні при цьому без істотних опадів. Температура повітря місцями до +3, хоча на півдні буде тепліше від + 7 до +10.

З п'ятниці почнеться потепління, а протягом 30-31 березня практично скрізь буде сонячно і від +10 до +15.

У Києві завтра хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, до +7. У середу похолодає до +4, можливий мокрий сніг. У четвер без опадів, а в суботу-неділю в столиці буде світити сонце, і повітря прогріється до +15.

Синоптик дала прогноз погоди в Україні на тиждень

 

Нагадаємо, як раніше писав Styler, в Україні на початку робочого тижня очікується істотне похолодання і дощі. У понеділок, 25 березня, сухо буде лише у східних областях та на півночі країни.

 

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