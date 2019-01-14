ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Через негоду на Закарпатті знеструмлено 16 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 13:37
Через негоду на Закарпатті знеструмлено 16 населених пунктів
Фото: негода в Закарпатській області (dsns.gov.ua)

Наразі на місцях працюють аварійні бригади енергетиків

Через негоду на Закарпатті станом на 14 січня залишаються знеструмленими 16 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, до відключення від електропостачання населених пунктів Закарпатської області призвели несприятливі погодні умови, які супроводжувалися значною кількістю опадів.

"На 10:00 14 січня по Закарпатській області залишаються відключеними від електропостачання 16 населених пунктів повністю та 8 частково на території Хустського, Рахівського, Перечинського, Великоберезнянського, Іршавського, Ужгородського, Свалявського та Воловецького районів", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місцях працюють аварійні бригади енергетиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах станом на 14 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 138 см.

Крім того, повідомлялося, що на Україну насувається атмосферний фронт північного циклону Florenz, який принесе з собою значне погіршення погодних умов. Так, на сході та півдні України очікується мокрий сніг, а в західних областях - сніг.

У Києві очікується сніг та ожеледиця на дорогах Погода на сьогодні: майже у всіх областях сніг, вдень до -2
Новини України ГідрометцентрЗакарпаттяДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся