Через негоду на Закарпатті знеструмлено 16 населених пунктів

Фото: негода в Закарпатській області (dsns.gov.ua)

Наразі на місцях працюють аварійні бригади енергетиків

Через негоду на Закарпатті станом на 14 січня залишаються знеструмленими 16 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, до відключення від електропостачання населених пунктів Закарпатської області призвели несприятливі погодні умови, які супроводжувалися значною кількістю опадів.

"На 10:00 14 січня по Закарпатській області залишаються відключеними від електропостачання 16 населених пунктів повністю та 8 частково на території Хустського, Рахівського, Перечинського, Великоберезнянського, Іршавського, Ужгородського, Свалявського та Воловецького районів", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місцях працюють аварійні бригади енергетиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах станом на 14 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 138 см.

Крім того, повідомлялося, що на Україну насувається атмосферний фронт північного циклону Florenz, який принесе з собою значне погіршення погодних умов. Так, на сході та півдні України очікується мокрий сніг, а в західних областях - сніг.