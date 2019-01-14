ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Погода на сьогодні: майже у всіх областях сніг, вдень до -2

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: майже у всіх областях сніг, вдень до -2
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві невеликий сніг, вдень від +1 до -1

Погода на сьогодні: 14 січня 2019 року у всіх областях країни очікується сніг або мокрий сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується мокрий сніг у всіх областях, температура повітря вдень від 0 до +3 градусів, вночі від -1 до -3. На півночі України очікується сніг, вдень від+2 до -2, вночі від -2 до -6. У центрі країни також очікується невеликий сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -7.

У східних областях вдень невеликий сніг, температура від -1 до +1, вночі від -4 до -6. На півдні України синоптики прогнозують мокрий сніг, температура вдень від +3 до +6 градусів, вночі від -2 до -5. У Криму дощ, вдень від +4 до +6, вночі від -4 до -6.

Погода на сьогодні: майже у всіх областях сніг, вдень до -2

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 січня невеликий сніг, вдень від +1 до -1, вночі від -4 до -6, вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

Погода на сьогодні: майже у всіх областях сніг, вдень до -2

Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до -3 У Миколаївській обл. зняли обмеження на рух вантажівок і маршруток
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся