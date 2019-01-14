Погода на сьогодні: майже у всіх областях сніг, вдень до -2

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві невеликий сніг, вдень від +1 до -1

Погода на сьогодні: 14 січня 2019 року у всіх областях країни очікується сніг або мокрий сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується мокрий сніг у всіх областях, температура повітря вдень від 0 до +3 градусів, вночі від -1 до -3. На півночі України очікується сніг, вдень від+2 до -2, вночі від -2 до -6. У центрі країни також очікується невеликий сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -7.

У східних областях вдень невеликий сніг, температура від -1 до +1, вночі від -4 до -6. На півдні України синоптики прогнозують мокрий сніг, температура вдень від +3 до +6 градусів, вночі від -2 до -5. У Криму дощ, вдень від +4 до +6, вночі від -4 до -6.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 січня невеликий сніг, вдень від +1 до -1, вночі від -4 до -6, вітер південно-західний, 7-12 м/сек.