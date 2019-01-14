ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні очікується посилення вітру та хуртовини

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 14:26
В Україні очікується посилення вітру та хуртовини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

15 січня вночі та вранці в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

В Україні завтра, 15 січня 2019 року, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, завтра в Україні вночі та вранці очікується пориви вітру до 15-20 м/с, місцями хуртовини (І рівень небезпеки - жовтий).

Крім того, за даними синоптиків, до кінця доби 14 січня, а також вночі та вранці 15 січня у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду на Закарпатті станом на 14 січня повністю знеструмлено 16 населених пунктів, ще вісім - частково.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 14 січня 2019 року, у всіх областях країни очікується сніг або мокрий сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -2. 

Також повідомлялося, що в Карпатах станом на 14 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 138 см. Найбільше снігу випало на Драгобраті, тепература повітря у Карпатах опустилася нижче -6 градусів морозу.

Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві У Дніпропетровській обл. рятувальники витягли зі снігового замету автобус зі школярами
Новини України ГідрометцентрснегДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся