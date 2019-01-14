В Україні очікується посилення вітру та хуртовини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

15 січня вночі та вранці в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

В Україні завтра, 15 січня 2019 року, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, завтра в Україні вночі та вранці очікується пориви вітру до 15-20 м/с, місцями хуртовини (І рівень небезпеки - жовтий).

Крім того, за даними синоптиків, до кінця доби 14 січня, а також вночі та вранці 15 січня у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду на Закарпатті станом на 14 січня повністю знеструмлено 16 населених пунктів, ще вісім - частково.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 14 січня 2019 року, у всіх областях країни очікується сніг або мокрий сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -2.

Також повідомлялося, що в Карпатах станом на 14 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 138 см. Найбільше снігу випало на Драгобраті, тепература повітря у Карпатах опустилася нижче -6 градусів морозу.