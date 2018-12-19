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У Києві завтра очікується ожеледиця на дорогах

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 14:40
У Києві завтра очікується ожеледиця на дорогах
Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра у Києві очікується хмарна погода з проясненнями

У Києві завтра, 20 грудня 2018 року, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, завтра у Києві буде хмарна погода з проясненнями, істотних опадів не очікується, на дорогах столиці місцями ожеледиця, вітер до 10 м/с, температура вночі від -7 до -9 градусів морозу, вдень - до -6 градусів морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах станом на ранок 19 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 79 см, найбільше снігу на Драгобраті.

Як писало РБК-Україна, на сьогодні, 19 грудня 2018 року, на півдні та сході України місцями очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +5. У столиці України 19 грудня без істотних опадів, вдень від -6 до -8, вночі від -9 до -11. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

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