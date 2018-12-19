У Карпатах випало майже 80 см снігу

Ілюстративне фото (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

У Карпатах станом на ранок 19 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 79 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, на Сл Пожежевська температура повітря вранці становила -5,2 градуси морозу, висота снігового покриву становила від 37 до 67 см, сніг свіжий, нестабільний. На Сл Плай дещо холодніше - температура повітря становила -7,5 градусів морозу, а висота снігового покриву - від 16 до 49 см, сніг свіжий пилоподібний, помірно та добре закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -10,8 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 79 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у високогір'ї Карпат сьогодні, 19 грудня, оголошено лавинну небезпеку.

Зазначимо, також повідомлялося, що в Києві в середу, 19 грудня, очікується ожеледиця на дорогах. Сьогодні у Києві очікується хмарність з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с, температура вдень від -6 до -8.