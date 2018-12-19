Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень -8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -6 до -8

Погода на сьогодні: 19 грудня 2018 на півдні та сході України місцями сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -3 до -8, вночі від -8 до -13. У північних областях без опадів, вдень від -5 до -8, вночі від -9 до -13. В центрі вдень від -2 до -7, а вночі від -7 до -12.

На сході сніг з дощем очікується в Донецькій області, вдень від -1 до -6, вночі від -4 до -9. На півдні теж дощі з мокрим снігом, температура вдень від -1 до -5, вночі від -4 до -8. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.

Фото: погода на 19 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 19 грудня без істотних опадів, вдень від -6 до -8, вночі від -9 до -11. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області