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Дніпро завершує опалювальний сезон, Суми - на черзі

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 29 березня 2021 11:52
Дніпро завершує опалювальний сезон, Суми - на черзі Фото: опалювальний сезон в Україні добігає кінця (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Першим з великих міст України опалювальний сезон завершує Дніпро. Очікується, що опалення там відключать вже 1 квітня.

Про це пише місцеве видання "Дніпро Оперативний" з посиланням на проект розпорядження мера Бориса Філатова.

Згідно з проектом, дніпровське КП "Теплоенерго" та інші організації, які експлуатують комунальні виробничо-опалювальні котельні і теплові мережі, зможуть завершити опалювальний сезон вже 1 квітня.

Також сьогодні мер Сум Олександр Лисенко доручив опрацювати питання дострокового завершення опалювального сезону. При цьому точна дата поки невідома. Цього тижня денна температура може перевищити +15, тому міський голова вимагає від місцевих служб визначитися з датою завершення подачі тепла.

Опалювальний сезон готуються завершити і в Кропивницькому. Місцева міська рада попередньо прийняла рішення про його завершення наступного дня після того, як протягом трьох днів середня температура буде вище +8. При цьому тепло населенню перестануть подавати 15 квітня.

Харків теж планує завершити опалювальний сезон 15 квітня. Однак дата ще може зрушитися з урахуванням зміни погодних умов.

Що стосується міст поменше, то, наприклад, Хуст на Закарпатті вже з 29 березня завершив опалювальний сезон.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів заявили, що субсидію на оплату послуг ЖКГ можна оформити у будь-який час, навіть під час опалювального сезону.

Також повідомлялося, що в Тернополі будуть відключати опалення у закладах, які порушують карантин.

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