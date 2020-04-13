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У Києві заразились коронавірусом майже 500 людей: карта

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Найбільше заражених у Печерському районі

Коронавірусом у Києві заразились майже 500 людей, за добу 79 нових випадків COVID-19. Карту поширення вірусу в столиці опублікував мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

  • Печерський +63
  • Шевченкiвський +5
  • Солом’янський +7
  • Дніпровський +2
  • Святошинський +1
  • Деснянський +1
  • Дніпровський +0
  • Голосіївський +0
  • Оболонський +0
  • Дарницький +0

Нагадаємо, діагноз підтверджується у 15% киян, яких тестують на коронавірус.

РБК-Україна писало, станом на ранок 13 квітня в Україні заразилися коронавірусом 3102 людей. Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Додамо, дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус. Як наголошується, позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих.

Разом з тим, додамо, що в МОЗ України назвали ще один препарат для лікування коронавірусу.

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