У Києві заразились коронавірусом майже 500 людей: карта

Коронавірусом у Києві заразились майже 500 людей, за добу 79 нових випадків COVID-19. Карту поширення вірусу в столиці опублікував мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

Печерський +63

Шевченкiвський +5

Солом’янський +7

Дніпровський +2

Святошинський +1

Деснянський +1

Дніпровський +0

Голосіївський +0

Оболонський +0

Дарницький +0

Нагадаємо, діагноз підтверджується у 15% киян, яких тестують на коронавірус.

РБК-Україна писало, станом на ранок 13 квітня в Україні заразилися коронавірусом 3102 людей. Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Додамо, дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус. Як наголошується, позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих.

Разом з тим, додамо, що в МОЗ України назвали ще один препарат для лікування коронавірусу.