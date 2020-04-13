В Киеве заразились коронавирусом почти 500 людей: карта

Коронавирусом в Киеве заразились почти 500 человек, за сутки 79 новых случаев COVID-19. Карту распространения вируса в столице опубликовал мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +63

Шевченковский +5

Соломенский +7

Днепровский +2

Святошинский +1

Деснянский +1

Днепровский +0

Голосеевский +0

Оболонский +0

Дарницкий +0

Напомним, диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус.

РБК-Украина писало, по состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились коронавирусом 3102 человек. Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях.

Добавим, исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус. Как отмечается, положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения больных.

Вместе с тем, добавим, что в Минздраве Украины назвали еще один препарат для лечения коронавируса.