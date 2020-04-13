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Після тестування на коронавірус діагноз підтверджується у 15% киян

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 12:35
Після тестування на коронавірус діагноз підтверджується у 15% киян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві пропрацювали в лабораторному центрі вже більше 4100 зразків

Діагноз підтверджується у 15% киян, яких тестують на коронавірус. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, Кличко додав, що пропрацювали в лабораторному центрі вже більше 4100 зразків.

Нагадаємо, у Києві за добу заразилися коронавірусом майже 80 осіб, померли ще 2 людини. Заразилися 22 жінки у віці від 26 до 66 років та 57 чоловіків у віці від 18 до 74 років.

РБК-Україна писало, що станом на ранок 13 квітня в Україні заразилися коронавірусом 3102 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що в Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Всього в області зафіксували 85 випадків COVID-19.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 13 квітня В США жертвами коронавірусу стали 22 тис. людей
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