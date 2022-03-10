Пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію: що потрібно знати
Що потрібно знати під час евакуації населення
Росія і далі продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирне населення. Опублікували пам'ятку з евакуації з охоплених війною регіонів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прес-служби Офісу президента України.
Названо основні пункти, які необхідно знати людям:
- евакуацію проводять обласні військово-цивільні адміністрації, а проводять її спеціалісти Червоного Хреста, поліції, ДСНС та місцеві органи влади;
- ЗСУ повідомляють про безпеку маршрутів евакуації та забезпечують режим припинення вогню, якщо це можливо;
- на період евакуації оголошується режим припинення вогню по всьому маршруту руху;
- заздалегідь формується колона з автобусів, у яких розміщуються біженці;
- в колону можуть входити і приватні автомобілі - їм потрібно чітко дотримуватися маршруту;
- після прибуття до пунктів евакуації біженці отримують допомогу, житло та харчування;
- інформація про початок евакуації надається населенню через усі можливі засоби оповіщення - також розповідається про початок евакуації, пункти збору, масштаби руху та контакти штабів евакуації;
- якщо в зоні евакуації немає мобільного зв'язку - інформацію можна отримувати по радіо або через гучномовці;
- якщо ви перебуваєте в укритті - стежте за сигналом "Увага всім!";
- якщо у вас немає доступу до всіх перерахованих вище способів зв'язку - потрібно зателефонувати на "гарячу лінію" Територіальної оборони, або на номери "гарячої лінії" ДСНС і поліції.
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