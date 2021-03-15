У Києві запустили модернізовану електричку City Express: куди на ній можна дістатися

У Києві в понеділок, 15 березня, запустили оновлений електропоїзд City Express. Перший рейс вирушив з Києва о 5:54.
Про це РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".
Перша електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча. Він буде курсувати в пікові години перевезень вранці і ввечері. Перші рейси вирушили з Києва о 5:54, з Бучі - в 6:27.
Потяги будуть зупинятися на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь і Буча. Електричка курсуватиме за таким розкладом:
З Києва (з станції Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;
Зі станції Буча 6:27, 7:31, 8:56 і о 18:03, 19:07.
Раніше повідомлялося, що в рамках проекту City Express в Києві планується запустити нові електрички в Бучу, Вишгород, Боярки і Броварів. Очікується, що залізниця буде інтегрована з міською транспортною системою.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що проект приміського сполучення City Express на першому етапі буде реалізований у трьох містах - Києві, Харкові та Дніпрі. При цьому в Харкові і Дніпрі поки йде розробка концепції.