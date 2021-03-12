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City Express в Києві запустять вже 15 березня: стали відомі деталі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 13:58
City Express в Києві запустять вже 15 березня: стали відомі деталі Фото: електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

Транспортний проект City Express стартує в Києві вже 15 березня. Перша електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в рамках цього проекту запустять модернізований приміський електропоїзд за маршрутом Святошин-Буча, який курсуватиме у пікові години перевезень вранці і ввечері.

Поїзди зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча. Перший поїзд відправлятметься зі станції Святошин о 05:54 і прибуватиме на станцію Буча о 06:17.

Такі рейси будуть відправлятися зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38. У зворотному напрямку зі станції Буча в перший рейс поїзд вирушить о 06:27, потім - о 07:31, 08:56 та о 18:03 і 19:07.

Церемонія запуску City Express запланована на 08:00 на острівній платформі №1 станції Святошин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках City Express в Києві планується запуск електричок на Бучу, Вишгород, Боярку та Бровари. Очікується, що залізниця буде інтегрована з міською транспортною системою.

Президент Володимир Зеленський говорив, що проект приміського сполучення на першому етапі реалізується в трьох містах - Києві, Харкові та Дніпрі.

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