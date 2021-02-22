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В Україні запустять "Сіті-експреси". В яких містах вони з'являться першими

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 10:45
В Україні запустять "Сіті-експреси". В яких містах вони з'являться першими Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні готують до запуску проект якісного приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес". На першому етапі проект реалізується в трьох містах - Києві, Харкові та Дніпрі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

За його словами, даний проект допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.

"Зараз ми готуємо проект "Сіті-експрес". Це інший, якісний рівень приміського сполучення. Перший етап включає Київ, Харків, Дніпро", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що в Харкові і Дніпрі зараз ведеться робота з розробки концепції, а в Києві - вже ведуться переговори з потенційними партнерами.

Також Зеленський повідомив, що ведуться переговори про залучення інвестором, для подальшого розгортання в Україні виробництва рухомого складу для залізниць.

Також РБК-Україна писало, що в цьому році планують розпочати будівництво київської обхідної дороги. Її довжина становитиме 150 кілометрів.

Раніше РБК-Україна писало, що з весни почнуть дорожчати квитки на залізничні перевезення. Щомісяця ціни квитків на потяги будуть зростати на 2%.

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