В Україні запустять "Сіті-експреси". В яких містах вони з'являться першими
В Україні готують до запуску проект якісного приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес". На першому етапі проект реалізується в трьох містах - Києві, Харкові та Дніпрі.
За його словами, даний проект допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.
"Зараз ми готуємо проект "Сіті-експрес". Це інший, якісний рівень приміського сполучення. Перший етап включає Київ, Харків, Дніпро", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що в Харкові і Дніпрі зараз ведеться робота з розробки концепції, а в Києві - вже ведуться переговори з потенційними партнерами.
Також Зеленський повідомив, що ведуться переговори про залучення інвестором, для подальшого розгортання в Україні виробництва рухомого складу для залізниць.
Також РБК-Україна писало, що в цьому році планують розпочати будівництво київської обхідної дороги. Її довжина становитиме 150 кілометрів.
Раніше РБК-Україна писало, що з весни почнуть дорожчати квитки на залізничні перевезення. Щомісяця ціни квитків на потяги будуть зростати на 2%.