В Киеве запустили модернизированную электричку City Express: куда на ней можно добраться

Первая электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Он будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером. Первые рейсы отправились из Киева в 5:54, из Бучи - в 6:27.

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по такому расписанию:

Из Киева (со станции Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

Со станции Буча 6:27, 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.